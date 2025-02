2025 Getty Images



Juventus, di cosa si lamentano i giocatori?

Laè uscita con le ossa rotte ieri sera dall'Allianz Stadium tra i fischi e il malcontento generale per un'eliminazione in Coppa Italia che è la ciliegina sulla torta di una stagione al di sotto delle aspettative. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela un curioso retroscena che arriva dalla Continassa.I giocatori infatti da diverso tempo starebbero lamentando nel proprio tecnico Thiago Motta una mancanza di empatia. Difetto messo in luce nel momento di effettuare delle critiche verso i propri giocatori.