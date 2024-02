Juventus-Huijsen, sirene dalla Premier

Il tesoretto della Juventus per la campagna acquisti della prossima stagione dipenderà, oltre dalla qualificazione in Champions League e dall'accesso al Mondiale per Club, anche da eventuali cessioni sul mercato. Tra i giocatori che potrebbero avere più richieste c'è Dean Huijsen.Il difensore olandese si sta mettendo in mostra alla Roma, dove è in prestito da gennaio. A giugno tornerà alla Juventus ma la sua permanenza dipenderò anche dalle offerte. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, in Inghilterra proveranno a tentare la Signora con proposte da 30-35 milioni.