JUVENTUS, LO SCENARIO PER CEDERE HUIJSEN

La volontà dellaè quella di riportare Deana Torino e tenerlo in maglia bianconera nella prossima stagione. Il difensore centrale olandese infatti in questa seconda metà di stagione si è trasferito in prestito alla Roma con lo scopo di ultimare la sua crescita. Dean è ritenuto da molticlasse 2005, non dimentichiamolo) ma stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport c'è uno scenario per cui il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino.Dicevamo, la volontà della Juve è quella di tenerlo ma le pretendenti non mancano ed in caso di un'offerta irrinunciabile la cessione diventerebbe inevitabile. Cosa intendiamo per offerta irrinunciabile? Una con una cifra attorno aidi euro. Laha già dichiarato la propria volontà di tenere Huijsen ma c'è anche chi sta preparando un'offerta per l'estate, tra queste certamenteLa Juventus crede in Dean, ma con certi scenari il sacrificio diventerebbe inevitabile.