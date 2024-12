Calciomercato Juventus: obiettivo Hancko

affronta ilper la prima volta da avversario dopo aver guidato i rossoblù a una storica qualificazione in Champions League. Tuttavia, mancherà uno dei protagonisti della sua esperienza emiliana: Riccardo. Il difensore romano, pupillo di Motta, era stato individuato come rinforzo ideale per la, ma le trattative estive si sono concluse con il suo trasferimento all’Arsenal. L’offerta dei Gunners, pari a 45 milioni di euro più bonus, si è rivelata irraggiungibile per i bianconeri, costretti a cercare alternative. Lo riporta l'edizione odierna di Gazzetta.Dopo il mancato arrivo di, laha puntato il mirino su un altro difensore di spessore: David, 26enne del Feyenoord e della nazionale slovacca. Giocatore versatile, mancino e dotato di ottime capacità in costruzione, Hancko rappresenta un profilo ideale per il sistema di Thiago Motta. Il grave infortunio di Juan Cabal, che ha concluso anzitempo la stagione del difensore colombiano, ha accelerato i piani della società, rendendo prioritario l’arrivo di un rinforzo nel reparto arretrato.Hancko è stato osservato da vicino nei mesi scorsi, sia nelle partite con il Feyenoord sia in nazionale, dove è allenato dall’italiano Francesco Calzona. L’ultima valutazione decisiva è avvenuta a Manchester, durante la sfida di Champions League contro il City di Guardiola. Presente sugli spalti, Cristianoha potuto ammirare una prestazione convincente del difensore, impreziosita dal gol del 3-3. La relazione positiva del direttore tecnico ha trovato pieno accordo in Motta, spingendo la Juventus ad avviare i primi contatti esplorativi con il Feyenoord.