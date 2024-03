JUVENTUS, OCCHI SU GREENWOOD: PERCHÈ PIACE?

Cristianoe Giovannisono al lavoro in Premier League nelle ultime settimane. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l'ultimo nome finito sul taccuino dei due sarebbe quello di Mason. Il centrocampista 22enne con un passato al, ripartito poi dal prestito al Getafe in questa stagione.sugli esterni, queste sarebbero le caratteristiche che avrebbero convinto la Juventus. Quello che piace a Madama però è il, quello dopo le accuse. Il passato del giocatore infatti è turbolento: le accuse di violenza e stupro mosse nel gennaio 2022 dalla fidanzata Harriet ora sono alle spalle. La ragazza ha poi ritirato le accuse e ora i due vivono insieme in Spagna, questo coincide con la rinascita del giocatore. Il contratto del giocatore scade a giugno 2025, in estate tornerà al Manchester United ma non di certo per restarci. La Juventus si iscrive alla corsa, il talento piace. Nonostante i quasi 18 mesi di inattività ora è rinato.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.