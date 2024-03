Lafarà certamente in estate un tentativo per il centrocampista dell'Atalanta Teun. Il giocatore valutato dal club bergamasco circa 60 milioni di euro ha già dichiarato di voler lasciare i nerazzurri in estate, pronto quindi al salto ulteriore. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport però Cristianonon avvierà un'asta per Koopmeiners. Le alternative individuate infatti sarebbero Ferguson (Bologna), Samardzic (Udinese), Mikel Merino (Real Sociedad) e Amrabat (in prestito allo United, ma farà ritorno alla Fiorentina). Tutto in evoluzione.