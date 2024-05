Sta per iniziare la prima vera Juventus di Cristiano Giuntoli. All’inizio della prossima settimana il dirigente toscano incontrerà Maurizio Scanavino, amministratore delegato del club e uomo di massima fiducia di John Elkann, per mettere il punto all’ultima annata e proiettarsi immediatamente sul 2024- 25. Gli argomenti economici si intrecciano a quelli tecnici. Dalla formalizzazione del contratto di Thiago Motta – biennale con opzioneperunannoinpiùa3,5milioni più bonus – alle prime strategie. La missione di Giuntoli è quella di costruire una Signora vincente tanto in campo quanto nei bilanci. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.