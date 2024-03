Oltre al campo, al finale di stagione e alla Coppa Italia, c’è un’altra partita, paradossalmente ancora più importante, da giocare per la Juve. La partita di Cristiano Giuntoli, in pratica al suo battesimo operativo con la Juve. E Giuntoli, scrive la Gazzetta dello Sport "non solo per definizione - perché questo impone il ruolo del dirigente - ma anche per vocazione personale, ha legittimamente bisogno di studiare e mettere a punto una strategia prima di cominciare a mettere le palline in buca. Che possiamo chiamarle con il loro nome: competenza, conoscenza, tempismo.per poi mettere a punto il piano di rafforzamento. Che passa per il ponte sul futuro che è già stato lanciato con i giovani, per le scelte sugli juventini più in vista e più richiesti, per completarsi con gli obiettivi da centrarla “vera” partita della Juve - parallela a quella del campo - è cominciata in pratica in questi giorni, con un occhio alle reti ancora da gettare nel mare aperto del mercato e l’altro alle prime risposte che bisogna preparare. Perché dopo la scalata del Carpi e lo scudetto al Napoli, c’è l’affascinante obiettivo di riportare la Juve dove - per la sua storia e il suo blasone - deve sistemarsi".