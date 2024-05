La dirigenza della Juventus aveva già maturato la convinzione che fosse giusto voltare pagina, salutando Max Allegri con un anno d’anticipo (aveva un contratto fino al 2025) e iniziando un nuovo ciclo puntando forte sui giovani e anche su un allenatore emergente, che ha fatto molto bene in questa stagione e che ha già dimostrato di essere in grado di arrivare in Champions pur con una rosa meno attrezzata. Questo quanto riferisce la. In particolare, Giuntoli aveva in programma un incontro con l'allenatore a fine stagione per parlare dei programmi futuri ma difficilmente si sarebbe arrivati ad un'intesa.