Juventus, al lavoro per il rinnovo di Cambiaso: le ultime notizie

La Juventus gioca d’anticipo per il rinnovo di Andrea Cambiaso. E' l'apertura della Gazzetta dello Sport, che spiega come il contratto dell'esterno sia ancora lungo (scadenza 2027), ma anche come in questi mesi il 24enne si sia meritato lo status di intoccabile, protagonista di un gran campionato. E così Giuntoli ha iniziato a prendere la rincorsa per blindarlo. Acquistato nel 2022 da Federico Cherubini dal Genoa, è cresciuto a Bologna con Thiago Motta per poi prendersi la Juventus in questi pochi mesi. A destra o a sinistra, ma anche come interno di centrocampo, Cambiaso piace molto ad Allegri.Crea, corre, spinge ma difende, è serio e fa anche gol (3) e assist (4). Insomma, è un giocatore moderno su cui la Juventus vorrebbe costruire la spina dorsale del futuro. E anche l’unico volto nuovo che ha fatto la differenza in questa stagione, con Weah che non ha convinto, e la coppia Tiago Djalò e Carlos Alcaraz da vedere, visto che il primo arriva da un lungo stop e il secondo si è infortunato in allenamento dopo la prima da titolare al Maradona di Napoli.