Lascenderà in campo lunedì sera all'Allianz Stadium per la gara contro l'Udinese alle ore 20.45. I tifosi però si interrogano: giocherà Kenan? Il giocatore classe 2005 che con le sue giocate li ha spesso lasciati a bocca aperta. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport questa volta Kenan potrebbe accomodarsi in panchina, non partendo quindi titolare. Al suo posto nel reparto offensivo dovrebbe agire Federico Chiesa che ha smaltito la botta al piede rimediata a San Siro e sarà regolarmente a disposizione.