Juventus: tutto su Vlahovic, le ultime sul rinnovo

Toglietemi tutto, ma non il mio Vlahovic. Comincia così l'articolo della Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, che apre sul presente e il futuro di Dusan in una Juventus che ancora piena di incertezze, a cominciare dalla qualificazione alla prossima Champions League e proseguendo con l’allenatore, ha nel centravanti serbo la sua garanzia. Non solo per i gol, 17 in totale (16 in campionato e uno in Coppa Italia), ma anche perché è uno dei pochi a conoscere già il suo destino. Nel calcio tutto può cambiare molto in fretta, si legge, però mentre un’estate fa la Juventus si era rassegnata all’idea di sacrificarlo per mettere a posto i conti, quest’anno non ha questa necessità impellente e, a meno di offerte monstre a cui non si può dire di no, il club ha intenzione di trattenerlo, allungando il contratto.I bianconeri sono pronti a offrirgli un prolungamento di uno o due anni da una parte come dimostrazione di fiducia, dall’altra per abbassare i costi di ammortamento. E anche se se ne riparlerà a stagione finita e a Champions acquisita, dopo che Cristiano Giuntoli avrà definito le questioni più urgenti, il tema resta centrale: Vlahovic guadagna tanto (10 milioni circa al momento) e ha un contratto a salire arriverà a cifre ancora più alte (12) ma la Juventus è convinta dell’investimento fatto e intorno a lui vuole costruire il futuro. Insomma, un patrimonio come Vlahovic va tenuto e coccolato.