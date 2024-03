In estate è rimasto a Torino, nonostante la Juventus lo avesse messo sul mercato dopo il rientro del prestito al Leeds. Stiamo parlando proprio di Westonche lentamente si è rivelato un giocatore chiave nel centrocampo della Juventus in questa stagione. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport tuttavia il contratto che lega Wes alla Vecchia Signora è in scadenza nel. Cristianosta valutando, a fronte di offerte tra i 15 e i 20 milioni di euro potrebbe accettare di privarsi del centrocampista americano. Le estimatrici non mancano, soprattutto in Premier League.