Momento negativo per Federico Chiesa; il suo agente, Fali Ramadani, è stato a Torino nell'ultimo week end ma no risultano passi in avanti per il rinnovo di contratto con la Juventus. Il dialogo con il club bianconero iniziato mesi fa, per un nuovo accordo almeno fino al 2026, è in una fase di stallo, scrive la Gazzetta dello Sport. Per Cristiano Giuntoli sarebbe complicato accettare la permanenza dell'attaccante italiano senza rinnovo, con il rischio di perdere poi il giocatore a zero a fine stagione.