Il futuro di Charlyal momento è incerto. Il centrocampista di proprietà del Southampton potrebbe anche restare a Torino. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport l'argentino però come condizione per la sua permanenza all'ombra della Mole non vorrebbe la permanenza di Massimilianosulla panchina bianconera. Infatti, da gennaio quando è arrivato Charly è stato impiegato poco dal tecnico livornese che non crederebbe molto in lui, per questo qualora Max restasse la sua volontà sarebbe quella di cambiare aria. Tutto quindi in bilico.