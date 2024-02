Il contratto che legaallaè in scadenza al termine della stagione attuale e sembra non si apriranno neanche le eventuali trattative per il rinnovo. Quindi, dove andrà il difensore brasiliano? Inizialmente si pensava potesse fare ritorno in Brasile, per chiudere in patria la sua carriera. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, nonostante l'Internacional di Porto Alegre la volontà di Alex Sandro non sarebbe quella di fare ritorno in patria. Anzi, vorrebbe restare in Europa, qualora non dovesse riuscire a trovare spazio opterebbe per l'Arabia Saudita.