Ogni volta che lasi avvicina a una partita, c'è sempre il dilemma su chi affiancare a Dusanin attacco. Questa volta, come riporta Gazzetta, per il match contro il Frosinone in programma a mezzogiorno,. Questa scelta potrebbe essere accompagnata dalla prima titolarità di Carlos, per dare più spinta al centrocampo.L'obiettivo comune è tornare alla vittoria dopo i magri due punti raccolti nelle ultime quattro partite, che hanno di fatto allontanato ladalla corsa allo scudetto. La squadra deve tornare a marciare con determinazione, soprattutto per consolidare il secondo posto e tenere a distanza le squadre inseguitrici in vista della Champions League. Massimiliano, anche questa settimana, per stimolare una reazione. E tra i giocatori che devono alzare il proprio livello c'è soprattuttoA Verona, Federico, non è stato brillante, sebbene nel finale sia stato l'unico a cercare di fare qualcosa. Ma la sua voglia di segnare è stata frenata prima da un errore di mira (tiro alto) e poi da un intervento di Montipò. Chiesa, però, è ancora lontano dai livelli mostrati all'inizio della stagione e tutti alla Continassa si aspettano da lui un deciso cambio di passo in questo finale di campionato. Allegri nelle ultime partite ha cercato di aiutarlo, schierandolo accanto a un esterno che gli concedesse spazio sulla sinistra (Cambiaso invece di Kostic dall'inizio contro l'Udinese) nel 3-5-2, oppure cambiando il modulo a gara in corso, come fatto sia contro l'Udinese che contro il Verona, per sfruttare le sue doti naturali da ala.