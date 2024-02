Lascenderà in campo domani alle ore 12.30 nel lunch match all'Allianz Stadium dove ospita il Frosinone di Matias Soule, Kaio Jorge ed Enzo Barrenechea per una gara di certo non semplice. Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri starebbe pensando ad una maglia da titolare per Charly. Il centrocampista arrivato nel mercato di gennaio ha convinto Max che lo osserva quotidianamente alla Continassa e sarebbe disposto a concederli una chance dal primo minuto. Riserve che verranno sciolte domani.