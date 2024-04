Latra le mura amiche della Continassa sta preparando la gara contro la Fiorentina in programma domani sera alle 20.45 allo Stadium. Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport chi potrebbe non partire titolare domani, a differenza della vittoria contro la Lazio di Coppa Italia, è Filip. Al suo posto infatti potrebbe agire Samuel Iling Junior. Oltre al cambio tra i pali dove tornerà Szczesny estremo difensore titolare della Vecchia Signora mentre in Coppa aveva giocato Mattia Perin. Ultimi dubbi che saranno sciolti nella rifinitura di oggi.