Juventus, qual è l'alternativa a Koopmeiners

Il Liverpool non è l'unico sfidante. Teun Koopmeiners è il principale obiettivo della Juventus per rinforzare la sua mediana e la zona d'attacco. Tuttavia, nel mondo del calciomercato è cruciale avere un piano alternativo, e magari anche un piano C, D, E...Questa necessità è amplificata dalla situazione finanziaria dei bianconeri, che devono fare i conti con la necessità di ridurre i costi e stabilizzare i bilanci.Ci sono diversi profili monitorati, e non tutti sono necessariamente delle alternative a Koopmeiners, specialmente se dovessero sorgere problemi legati al rinnovo di Adrien Rabiot o se arrivassero offerte per altri centrocampisti attualmente in rosa (come, ad esempio).Tra le opzioni prese in considerazione, c'è il giovane centrocampista, che presenta similitudini stilistiche e di posizione con il giocatore dell'Atalanta. Ferguson, come Koopmeiners, ha le caratteristiche di un mediano o di un centrocampista esterno, ma è in grado di adattarsi anche come trequartista con movimenti insoliti.Un po' come facevano Boateng al Milan e Vidal alla Juve di Allegri. Ferguson, che è un anno più giovane di Koopmeiners, ha già dimostrato il suo valore segnando 6 gol in questa stagione di Serie A e dovrebbe essere una soluzione più economica, con un prezzo stimato tra i 30 e i 35 milioni di euro.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.