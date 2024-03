Il contratto che lega Federicoallaè in scadenza nel 2025, quindi nel corso del Mondiale per Club a cui la Vecchia Signora si è qualificata grazie all'eliminazione del Napoli dalla Champions League. Quale sarà quindi il futuro di Federico Chiesa? Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport le intenzioni della dirigenza bianconera sarebbero quelle di siglare un rinnovo ponte, quindi soltanto per una stagione, fino al 2026, in modo tale che il contratto dell'attaccante ex Fiorentina non scada durante il Mondiale.