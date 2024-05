C'è ancora incertezza intorno al futuro di Federico Chiesa, il cui contratto con la Juventus scadrà nel 2025. Le prossime settimane potrebbero essere determinanti per capire cosa succederà. Ne parla Gazzetta.it secondo cui, Chiesa finora ha preso tempo perché non si ritrova nel progetto tattico di Allegri. L’allenatore ha provato a farlo diventare una seconda punta, ma il calciatore sente di poter rendere meglio da attaccante esterno. Il probabile cambio di guardia in panchina aprirebbe a un nuovo scenario. Chiesa potrebbe ritrovarsi protagonista in un tridente e magari con un rendimento migliore da quello attuale, mantenendo lo status di top player.