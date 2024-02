L'esplosione di Kenanfa sicuramente sorridere la Juventus ma ha anche dei lati negativi. Per esempio questo potrebbe mettere alla porta Federico, a sottolinearlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Madama crede molto in Kenan ritenendolo il perno della Juventus del futuro. E Chiesa? Il contratto dell'esterno azzurro è in scadenza nel 2025, al momento però le negoziazioni per il rinnovo non hanno ancora portato alla fumata bianca.Cristianoperò confida in un patto d'onore con l'entourage del classe 1997. Con lo scopo di non lasciar partire il giocatore a zero, ma finché non arrivano le firme tutto è in bilico e la possibilità di perdere Federico a zero spaventano la Vecchia Signora. Se si arrivasse all'estate senza raggiungere un accordo le possibilità di addio sarebbero in forte aumento. Il danno per la Juve sarebbe però economico perchè qualsiasi giocatore ad un anno dalla scadenza perde valore di mercato. Si potrebbe però raggiungere un accordo di prolungamento di una stagione e cercare una destinazione per Chiesa. Resta però la solita domanda: si troverà un club in grado di soddisfare sia la Juve che Chiesa? La domanda ora sembra suscitare meno ansie ma è comunque attuale.