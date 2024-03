Gleisonè un pilastro difensivo della Juventus, recente il suo prolungamento di contratto fino al 2028 per blindarlo. Tuttavia, stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, ilsarebbe ulteriormente in pressing sul difensore centrale brasiliano che laha acquistato dal Torino. Per questo in estate ci potrebbe essere l'assalto finale dei Red Devils sul brasiliano. Dirigenza bianconera che si guarda attorno per sostituirlo qualora dovesse partire. I nomi sul taccuino di Giuntoli sono: Calafiori, Reinildo, Kelly, Pavlovic e Sildillia. L'idea della Juve però come ormai noto sarebbe quella di non privarsi facilmente di Gleison.