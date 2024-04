Mercato Juventus: si cercano esterni



Il nome nuovo è Zhegrova

La Juventus sta valutando la possibilità di sacrificare sia, il cui contratto scade nel 2025 e che è oggetto di interesse dalla Premier League, che FilipIn questo contesto, considerando anche il rinnovo di Chiesa, potrebbe essere necessario acquisire due o tre nuove ali. Tra i giocatori nel mirino della Juventus c'è, che si è rigenerato al Getafe ma è ancora di proprietà del Manchester United.Dopo alcuni problemi personali e un periodo di inattività, Greenwood è rinato e ora potrebbe essere in cerca di nuove opportunità. Sebbene il suo contratto con il Manchester United sia in scadenza nel 2025, sembra intenzionato a cambiare aria.Giuntoli è interessato a Greenwood, ma allo stesso tempo sta seguendo anche un altro esterno sinistro,. Il nazionale kosovaro, 25 anni, ha ottenuto buoni risultati con il Lilla, segnando 11 gol e fornendo 9 assist. La Juventus ha già ingaggiato giocatori dal Lilla in passato, come Timothy Weah e Djalò, e ora sembra interessata a Zhegrova.