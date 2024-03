Gudmundsson piace parecchio alle big italiane. La Juventus da settimane ne ha inciso il nome sulla lista della spesa e ora la stessa cosa starebbe facendo anche l'Inter. L'ostacolo per bianconeri e nerazzurri è però il medesimo: i 30 milioni di euro che il Genoa chiede per il giocatore. Una soglia sotto alla quale i liguri non paiono disposti a scendere. La soluzione potrebbe quindi essere quella di inserire nella trattativa una o più contropartite tecniche, in grado di abbassare la cifra da garantire al Grifone, come riferisce la Gazzetta dello Sport. L'Inter avrebbe già individuato il giocatore di sua proprietà da proporre al club più antico d'Italia. Si tratterebbe di Valentin Carboni