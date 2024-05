Il Napoli tenta il sorpasso su Inter e Juventus per Gudmundsson. Come riferisce la Gazzetta dello Sport infatti, le difficoltà nel reperire risorse economiche da investire sul mercato da parte di bianconeri e nerazzurri e la scarsa volontà del Grifone di accettare contropartite tecniche, anche parziali, in cambio del cartellino del 26enne islandese, rendono il Napoli in vantaggio da questo punto di vista. De Laurentiis infatti, alla luce anche della partenza di Osimhen, non avrebbe problemi a investire 30 milioni per il fantasista del Genoa.