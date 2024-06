Juventus, quando firma Thiago Motta?

Cresce l'attesa per la firma e successivamente l'annuncio di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus. Nel frattempo, l'ex tecnico del Bologna continua a godersi le vacanze e ieri si trovava a Parigi, al Roland Garros per assistere alla finale femminile.Ma quando arriverà la firma sul contratto? Come riferisce la Gazzetta dello Sport, sarà questa la settimana decisiva. La firma è attesa infatti tra giovedì e venerdì. Il tecnico italo-brasiliano firmerà un contratto triennale, fino al 2027. Tutto è pronto per l'inizio del nuovo ciclo bianconero anche se Thiago, insieme a Cristiano Giuntoli, stanno già lavorando insieme per costruire la Juve della prossima stagione.