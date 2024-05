La Juventus è consapevole di dover fare tanti cambiamenti in vista della prossima stagione a livello di rosa. Ma quante risorse avrà Cristiano Giuntoli per muoversi sul mercato? La dirigenza bianconera, in attesa di vedere quanti milioni verranno incassati dalle possibili cessioni, di partenza potrà permettersi un investimento da 40-50 milioni accompagnato da colpi più low cost. Molto poi dipenderà da quante e che tipo di cessioni riuscirà a fare Giuntoli. Questa la situazione attuale. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.