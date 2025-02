Gazzetta- Juventus e PSG parlano del futuro di Kolo Muani. Ma c'è anche Osimhen

Un’arma tattica per la Juventus

Randalsta diventando sempre più un punto fermo nello scacchiere tattico di Thiago Motta. L’allenatore della Juventus non lo dichiara apertamente, ma lo dimostra con le scelte sul campo: il francese non è solo un attaccante di talento, ma un giocatore capace di dare un’impronta precisa alla manovra bianconera. La sua crescita esponenziale e l’impatto nelle ultime settimane lo rendono un elemento imprescindibile, con prospettive che vanno ben oltre questa stagione.Le ragioni della sua centralità non sono solo tecniche, ma anche tattiche.ha caratteristiche uniche rispetto agli altri attaccanti in rosa: rispetto a Dusan Vlahovic, attacca meglio la profondità e allunga con maggiore efficacia le difese avversarie. La sua velocità e intelligenza nei movimenti creano spazi fondamentali per i compagni, un aspetto che Thiago Motta considera essenziale nel suo stile di gioco.



Un gol che vale più di un record



Il futuro in bianconero e i piani della Juventus



Il sogno Osimhen

Nell'imminente sfida contro l’Inter, il francese sarà chiamato a un compito cruciale: rompere gli equilibri difensivi nerazzurri, costringendo i centrali di Inzaghi a continue letture difficili. Sarà un test importante per lui, non solo dal punto di vista individuale, ma anche per le ambizioni della squadra.è un giocatore intelligente, consapevole del valore simbolico della sfida contro l’Inter. Un suo gol potrebbe rappresentare molto più di una semplice marcatura: garantirebbe alla Juventus l’aggancio alla Lazio e al quarto posto Champions, un obiettivo cruciale per il futuro del club.Nel suo percorso bianconero, l’attaccante francese ha già dimostrato di essere un uomo dai momenti importanti, capace di incidere nelle partite decisive. E, in ottica futura, un piazzamento in Champions League potrebbe rivelarsi determinante per il suo destino a Torino.L’intesa trae la Juventus sembra destinata a durare ben oltre questa stagione. Il direttore tecnico Cristianoha confermato la bontà dei rapporti con il Paris Saint-Germain e l’intenzione di valutare una prosecuzione del prestito. La formula ideale potrebbe essere un rinnovo del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe alla Juventus di trattenere il giocatore senza pesare immediatamente sul bilancio.Ma le mosse bianconere non si fermano qui. L’attacco della Juventus sarà profondamente rivoluzionato in estate: Dusan, con un contratto in scadenza nel 2026 e senza progressi sul rinnovo, sembra destinato a lasciare Torino. Lo stesso vale per Arkadiusz Milik, il cui futuro appare sempre più lontano dalla Continassa.Nel progetto di, il nome diresta al centro delle strategie per il reparto offensivo. L’attaccante nigeriano è il grande sogno per la prossima stagione, anche se l’operazione sarà estremamente complessa. Il Napoli non farà sconti e la concorrenza internazionale sarà agguerrita, ma la Juventus sta già lavorando per costruire le basi di un assalto concreto.In uno scenario ideale, la Juventus potrebbe ripartire nella stagione 2025-26 con una coppia d’attacco formata proprio da Kolo Muani e Osimhen, un duo che garantirebbe velocità, potenza fisica e una pericolosità costante negli ultimi metri.