"Dalla Vecchia Signora alla Juventus - alla gioventù, basta la parola - il passo è stato così breve e così fulmineo che ha finito per cogliere un po’ tutti impreparati. Già, perché c’era una volta - altri tempi e altro calcio - in cui il bianconero era sinonimo di Grandi giocatori, nel senso di campioni e fuoriclasse, e per questo spesso anche giocatori grandi, con la g minuscola. Nel senso di gente già affermata, nel pieno della maturità, con un curriculum da riempire un biglietto da visita e un futuro consolidato alle spalle." il commento di Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport. Il giornalista ha continuato così: "Un punto di confine, o forse di rottura, chil prototipo del mito, da inseguire a suon di milioni di euro, per provare a costruire un sogno. Il sogno della Champions. Già, quella Champions, intesa non però come un trofeo da alzare ma soltanto come come zona da occupare con uno dei primi quattro posti, che Allegri ha rivendicato - senza riuscire a fare completamente breccia - dall’inizio della stagione come traguardo primario, essenziale e fondamentale. Per restituire al club una legittima dimensione europea, per far respirare le casse societarie e continuare a seminare in quella direzione che è stata tracciata anni fa. Nel momento, appunto, della rinuncia a Ronaldo.