Juventus e Allegri: si tratta per una transazione, prima proposta rifiutata

Un messaggio per Fagioli, un incoraggiamento a chi ha lanciato per primo e ha poi ritrovato alla Juventus, anni dopo, condividendo solo il parte il percorso di quest'anno. Massimilianoè tornato a parlare per la prima volta dopo il divorzio dalla Juventus, e lo ha fatto in video collegamento durante la conferenza stampa di presentazione della nuova campagna Informateen in corso al Coni. Non ha parlato di Juventus, ma solo di ciò ha coinvolto il suo pupillo, mentre il suo conflitto con il club bianconero prosegue e dovrà essere risolto.Allegri, infatti, è sempre corteggiato dalle sirene arabe, come un’estate fa, ma prima di poter rispondere dovrà risolvere la sua situazione in essere con la Juve. Come riporta la Gazzetta, tutto è in mano agli avvocati dopo le contestazioni disciplinari che il club gli ha mosso, costategli l’esonero dopo la finale di Coppa Italia. Si cerca una strada per evitare di andare in causa, arrivando a una transazione.