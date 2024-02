Dusancontinua ad allenarsi separatamente. Le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto lunedì nel posticipo all'Allianz Stadium contro l'stanno svanendo, con la sua convocazione ufficialmente a rischio, secondo La Gazzetta dello Sport. Il centravanti serbo, che ha condiviso sui social le immagini del suo lavoro in palestra alla Continassa, ha svolto allenamenti differenziati per tutta la settimana successiva alla deludente prestazione a San Siro contro l'Inter.