Il futuro dell'attacco della Juventus è molto legato a Federico. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport però la Vecchia Signora starebbe sondando due nomi per l'attacco del futuro. Si tratterebbe di, in rottura con la Lazio, potrebbe liberarsi a zero dal club biancoceleste. Oppure di Albertche si sta mettendo sempre più in mostra con la maglia del Genoa agli ordini di Alberto Gilardino ed ha attirato su di sé già gli occhi di diverse estimatrici. Tutto però, dipenderà da Chiesa.