La Juventus è attesa da grandi cambiamenti in estate e molti rinforzi per ampliare una rosa che l'anno prossimo affronterà anche le competizioni europee (e forse il Mondiale per Club ). Quanti acquisti nuovi ci saranno dipenderà anche dall'eventuali cessioni. Ci sono molti giocatori della Juventus il cui contratto scadrà a giugno 2025 e quindi i prossimi saranno mesi decisivi per capire quale sarà il loro futuro. Tra questi ci sono anche Iling Junior e Moise Kean, che, secondo la Gazzetta dello Sport, sono tra le probabili cessioni che i bianconeri faranno in estate. L'attaccante già a gennaio era stato ad un passo dall'addio, facendo le visite mediche con l'Atletico Madrid, prima che quest'ultimi decidessero di far saltare la trattativa per le condizioni fisiche del giocatore, fermo per infortunio e rientrato solamente adesso.