AFP via Getty Images

Gazzetta - Juventus, due alternative a Sancho

3 ore fa



Nelle scorse ore la Juventus ha fatto un nuovo sondaggio per Jadon Sancho, già cercato la scorsa estate prima del suo trasferimento in prestito al Chelsea sempre dal Manchester United dato che non rientra più nei piani dei Red Devils. In questa sessione di calciomercato però Jadon è corteggiato anche da Antonio Conte e dal suo Napoli. Ecco perché la Juventus sta già studiando delle alternative a Sancho qualora non ci si arrivasse.



A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che però fa i nomi delle due alternative all'ex Borussia Dortmund nel reparto: si tratta di Ben Seghir del Monaco e Moore del Tottenham.