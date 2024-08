Lascenderà in campo contro il Verona lunedì sera in trasferta per la seconda gara di questa Serie A di Thiago Motta. Nel corso della prima contro il Como l'esclusione che più aveva fatto rumore è quella diLuiz. Il centrocampista brasiliano arrivato nel corso del mercato estivo dall'Aston Villa. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport nel corso della gara contro l'Hellas Verona in programma luned' sera al Bentegodi il centrocampista brasiliano dovrebbe avere una chance da titolare. Ultimi dubbi di formazione di Thiago Motta che saranno sciolti nel corso della seduta di allenamento di domani, rifinitura consueta. Ma tutto porta verso la titolarità di Douglas.