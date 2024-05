Juventus, gli obiettivi in difesa

Chi è Jake O'Brien

Il mercato della Juventus si dividerà in due. Da una parte gli obiettivi prioritari a cui il club punta a prescindere dall'eventuali cessioni, come ad esempiodall'altra, i profili monitorati e sondati come possibili rinforzi in caso di addii. Un discorso che vale soprattutto per la difesa. Un difensore centrale arriverà sicuramente a Calafiori è il preferito. Poi, dipenderà da cosa succederà cone soprattutto Bremer.Se il brasiliano lasciasse la Juventus, Giuntoli chiaramente sarebbe chiamato a un altro acquisto oltreTra i profili sondati e apprezzati da tempo c'è, su cui però c'è una grande concorrenza ed è di piede mancino, proprio come il difensore del Bologna. Un'occasione di mercato potrebbe invece esserecentrale del Wolfsburg seguito da vicino pure dal Milan. Nella lista di Giuntoli e degli uomini mercato bianconeri c'è però anche una new entry come riferisce la Gazzetta dello Sport, ovveroIl gigante irlandese (197 centimetri) del Lione e classe 2001, destro di piede, è arrivato in Francia solo la scorsa estate dalla Serie B belga. Alla prima stagione in un torneo di un certo livello, O'Brien ha sorpreso un po' tutti, nonostante l'annata non particolarmente felice del Lione. TrIl casting, si legge, andrà avanti nelle prossime settimane.