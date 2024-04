JUVENTUS, LA STRATEGIA PER DI GREGORIO

Lasi guarda attorno in vista della sessione estiva di calciomercato. Chi potrebbe lasciare Torino in estate è il portiere polacco Wojcech. Infatti, il polacco è uno dei giocatori più pagati in rosa ed ha un contratto fino al 2025. L'impressione però, secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport è che si arrivi alla scadenza del contratto prima di valutare il futuro, che potrebbe anche liberarlo a zero dalla Vecchia Signora.Nel mirino della Juventus c'è il portiere del Monza Michele, per il futuro o già per l'estate si valuterà in base alla scelta di Mattia Perin. Qualora infatti l'estremo difensore decidesse di lasciare Torino in estate per giocare con continuità la Juventus punterebbe forte su Di Gregorio, diversamente continuerebbe a monitorarne la crescita ma per il futuro resta l'obiettivo numero uno per difendere i pali.