Lasi sta preparando alla Continassa verso il derby della Mole in programma sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport per Maxc'è solo un'insidia di formazione. Infatti, sembra che il tecnico toscano sia intenzionato a confermare l'undici titolare che ha battuto la Fiorentina una settimana fa allo Stadium. In difesa però chi potrebbe cambiare è Federico, con Danieleche scalpita per una maglia da titolare nella stracittadina.