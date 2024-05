In casa Juve ci sono alcuni giocatori in bilico e il cui futuro è ancora da definire. Tra questi anche Timothy Weah. L'esterno statunitense, pur essendo arrivato a Torino solo l'estate scorsa, non è sicuro di rimanere. Il figlio di George infatti ha vissuto una stagione altalenante e non ha trovato tanto spazio in campo, soprattutto dopo l'infortunio di ottobre. Nelle ultime partite Allegri ci ha puntato maggiormente ricedendo risposte positive in campo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il club sta decidendo se dargli un’altra occasione oppure provare a venderlo.