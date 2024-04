JUVENTUS, HUIJSEN PUO' ESSERE SACRIFICATO? COSA FILTRA

Lainizia a tracciare le linee di quella che sarà la prossima stagione, iniziando anche a guardare chi tra i giocatori di proprietà bianconera potrebbe essere ceduto in estate. Tra chi ha mercato c'è certamente Dean, il difensore olandese (che però ha scelto di giocare con la Spagna) classe 2005.Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport le pretendenti per Dean non mancano. Infatti, oltre alla Roma che avrebbe chiesto un prolungamento del prestito ci sarebbero anche altri club interessati al giocatore.sono pronti ad offrire circa 30 milioni per arrivare a Dean. La Juventus intanto si guarda attorno alla ricerca di un sostituto. Individuato in Riccardo Calafiori del Bologna.