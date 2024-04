Deansta crescendo sempre più in prestito alla Roma agli ordini di Daniele De Rossi. Il centrale olandese classe 2005 farà ritorno alladal prestito in giallorosso a fine stagione. Tuttavia non è scontato che Dean resti a Torino, per lui si potrebbe anche prospettare una cessione. Infatti, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, la Juventus valuterebbe la sua cessione a fronte di offerte a partire da 30 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe il pressing dalla Premier League del Newcastle. Non è da escludere comunque la permanenza a Torino.