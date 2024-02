Napoli-Juventus, ce la fa Danilo?

Massimilianospera di recuperare Danilo per Napoli-Juventus. Il capitano si è infortunato a Verona ed ha saltato l'ultimo match dei bianconeri. Ieri si è allenato ancora a parte e in giornata dovrebbero proseguire un lavoro personalizzato. Cosa filtra vero la trasferta di Napoli?Se tutto andrà secondi i programmi, scrive la Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni Danilo sosterrà un provino con vista sul Napoli. Dagli ambienti bianconeri filtra un cauto ottimismo ma la decisione finale verrà presa solo alla vigilia della partita in base alle sensazioni del giocatore.