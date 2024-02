Juventus, Allegri verso il rinnovo: è già 'salvo'

La notizia, emersa nelle scorse ore , è una di quelle destinate a cambiare tutto., forte della fiducia di proprietà e dirigenza dopo i buoni risultati di questa annata con tanto di pianificazione per la prossima già in atto, per dare un seguito agli arrivi quasi inattesi di Tiagoe Carlos. Come scrive La Gazzetta dello Sport, nell'ambiente bianconero si riconosce che il tecnico livornese è stato bravo a ricompattare il gruppo e a ricostruire una mentalità vincente, dopo le tante difficoltà della scorsa stagione."Alla Continassa - si legge sulla rosea - c'è la consapevolezza della grande forza dell'Inter (che la Juventus affronterà a San Siro domenica sera in un match che può essere un vero spartiacque, ndr.) ma anche, come da dichiarazioni di Max. Se però non dovesse riuscirci, la stagione sarà comunque valutata positivamente con il piazzamento in, a maggior ragione se oltre a quello dovesse arrivare anche un trofeo" (i bianconeri sono pure in semifinale di). Allegri, insomma, è già "salvo". E ora vede pure il rinnovo, dato che è improbabile che la Vecchia Signora possa iniziare l'annata 2024-25 con un allenatore in scadenza. A completare il quadro, in estate il tecnico avrà anche un potere di negoziazione più forte sul mercato, per una Juventus sempre più a sua immagine e somiglianza.