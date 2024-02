Juventus, chi sostituisce Alex Sandro?

Juve, spunta Reinildo

La dirigenza dellai sta muovendo su più fronti in vista del mercato estivo. Mercoledì, Giovanni Manna, il braccio operativo di Cristiano Giuntoli, era presente all'per assistere a Lazio-Bayern Monaco. Tra i motivi della sua presenza allo stadio, anche quello di vedere da vicino Felipe Anderson, obiettivo di mercato a zero, in un contesto di alto livello come la Champions League. Nei pensieri bianconeri però non c'è solo l'esterno brasiliano. Manna, nelle ultime settimane, si è concentrato anche sulla ricerca di giocatori di piede sinistro per la difesa, scrive la Gazzetta dello Sport.Se è vero che la difesa sembra il reparto meno "bisognoso" di rinforzi, l'unico mancino naturale presente in rosa è Alex Sandro , che lascerà la Juve a fine stagione. Ecco perché alla Continassa si studia anche un profilo con quelle caratteristiche. Il preferito, si legge, èdel Bologna, per il quale ci sono già stati dei contatti. Nella lista però, resistono anche Kelly (in scadenza con il Bournemouth) e Pavlovic, vecchio pallino del Salisburgo.In queste settimane però, Manna ha seguito con un occhio di riguardo l'Atletico Madrid; in particolareper verificare le sue condizioni fisiche. Il 30enne ha recuperato dalla rottura del crociato e nelle ultime gare è tornato in campo. Può giocare a sinistra o in una difesa a tre ed ha il contratto in scadenza nel 2025.