Il direttore sportivo della Juventus Cristianoè al lavoro per blindare alcuni dei suoi giocatori più preziosi. Dopo la comunicazione di oggi di Thiago Motta di non voler rinnovare il suo contratto con il Bologna. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in cima alle priorità di Giuntoli ci sarebbero due rinnovi: quello di Andreae quello di Federico. Il numero sette della Juventus ha il contratto in scadenza nel 2025 e la priorità è chiaramente quella di non perderlo a zero. Per Cambiaso invece proseguono i contatti, l'idea però è quella di un rinnovo fino al 2027.