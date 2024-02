Matiaspotrebbe essere sacrificato nel corso del mercato estivo per monetizzare. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, i dieci gol messi a segno fino a qui in stagione in prestito con la maglia del Frosinone avrebbero attirato sul talento argentino di proprietà bianconera gli occhi di alcuni club. In particolare Southampton e Crystal Palace, in Premier League. In estate infatti potrebbe arrivare la cessione di Soulè, qualora alla corte di Madama arrivasse un'offerta in linea con le richieste. Certo però è che Soulè si è messo in mostra.