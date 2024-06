Laha chiuso i dialoghi per l'arrivo a Torino di Michele Di Gregorio, l'estremo difensore delche ha giocato la sua ultima partita proprio allo Stadium contro la Juventus. Chi gli lascerà il posto sarà il portiere polacco Wojciech, numero uno bianconero nelle ultime stagioni. Per l'estremo difensore della Juventus c'è già un futuro scritto all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport è tutto già definito. Nelle casse bianconere verranno versati da parte del club arabo circa 4 milioni. La Juventus però risparmierebbe l'ingaggio pesante del portiere polacco di 6,5 milioni di euro a stagione. Proseguendo quindi con la linea di Cristiano Giuntoli di ridurre il monte ingaggi.