Gazzetta - Juventus, Comolli al lavoro per David: le mosse

Damien Comolli, nuovo dirigente della Juventus, continua a fare la spola tra Torino e l'America dove la Juventus sta giocando il Mondiale per Club. Chiaramente, più Madama vince più si incassa e quindi più sarà possibile fare mercato. Quindi si lavora senza sosta in modo che Igor Tudor possa avere nella prossima stagione una rosa decisamente competitiva. Un nome che particolarmente scalda la dirigenza bianconera è quello di Jonathan David, a parlarne è questa mattina La Gazzetta dello Sport.Nelle prossime ore infatti il dg Comolli ha in programma un incontro con gli agenti di Jonathan David. Al momento il giocatore è uno svincolato di lusso, il suo contratto con il Lilla è scaduto e ancora sta lavorando per cercare la squadra ideale per lui nella prossima stagione. Nella passata però di goal ne ha segnati 25 è nel mirino di mezza Europa ma le richieste alte del suo entourage finora hanno allontanato le pretendenti Juventus compresa.La Juventus infatti nelle prossime ore capirà se qualcosa è cambiato, in quel caso le quotazioni di David potrebbero anche risalire. David è una grande opzione per il post Dusan Vlahovic che appare sempre più lontano dalla Juventus nonostante il goal di ieri sera al Mondiale per Club.